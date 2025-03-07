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تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة .. كم يصل سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يبحث المواطنون يوميا على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق،  والتى شهدت ارتفاعًا واضحا اليوم الجمعة ، بسبب زيادة الإقبال،  ولذادلك استعدت المزارع من قبل الشهر الكريم بزيادة ضخ الدواجن فى المزارع بنسب أكبر،  بسبب زيادة استهلاك المواطنين فى رمضان بنسبة 30% .

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 

وارتفعت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 95 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها أمس، وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 104 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.
 

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

 

أسعار البيض اليوم الجمعة 

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



زيادة الاستهلاك

ومن جانبه ، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استهلاك الدواجن خلال شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى 35% مقارنة بالأيام العادية، مؤكدًا أن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية للمربين لتعويض الخسائر التي قد يتعرضون لها في دورات التربية الأخرى على مدار العام. 


وأشار إلى أن الدورة الرمضانية هي الأكثر ربحًا للمربين، مما يبرر الزيادة في الأسعار التي تحدث عادة في هذه الفترة.


وفيوأوضح الزيني أن متوسط استهلاك الدواجن في رمضان يصل إلى حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا، ما يساهم بشكل كبير في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. 


وأضاف أن السوق يشهد ما بين 5 إلى 6 دورات تربية سنويًا، حيث يكون بعضها خاسرًا بينما تحقق الدورة الرمضانية عادة أرباحًا كبيرة للمربين.
 

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