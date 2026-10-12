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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال

ليتكسير
ليتكسير
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسناد إدارة مواجهة روما وريال مدريد، المقرر إقامتها الأربعاء على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، فيما يتولى الهولندي دينيس هيجلر مهمة حكم الفيديو المساعد "VAR".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ليتكسير سبق له إدارة 6 مباريات لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حقق خلالها الفريق الإسباني 3 انتصارات، مقابل تعادل واحد وهزيمتين، ما يمنح المواجهة المرتقبة خلفية من التجارب السابقة مع الحكم الفرنسي.

وتعود أولى مبارياته مع النادي الملكي إلى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حين تغلب ريال مدريد على تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو.

أما آخر مواجهة أدارها للفريق، فكانت أمام بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من النسخة الماضية، وانتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور.

ولم تخلُ تلك المباراة من الأحداث، بعدما أشهر ليتكسير البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا آنذاك، إثر حصوله على إنذارين بسبب الاعتراض، ليغيب عن المنطقة الفنية خلال لقاء الإياب الذي أقيم في مدريد.

وعلى الجانب الآخر، أدار الحكم الفرنسي 4 مباريات لروما في الدوري الأوروبي، فاز الفريق الإيطالي في اثنتين منها وخسر مثلهما. وكانت آخر هذه المواجهات أمام بورتو في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من موسم 2024-2025، حين انتصر روما بنتيجة 3-2.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأربعاء، في ظل اختلاف سجل الفريقين مع الحكم الفرنسي، الذي يعود إلى إدارة مباراة جديدة لريال مدريد، لكن هذه المرة في مواجهة فريق إيطالي على أرضه وبين جماهيره.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا روما ريال مدريد حكم مباراة ريال مدريد وروما

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