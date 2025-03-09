بدء امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس .. اليوم

تشهد جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025 بدء امتحانات شهر مارس 2025 ، وفقا للجداول المعلنة في المديريات والادارات التعليمية والمدارس .

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تستمر امتحانات شهر مارس 2025 حتى الأحد 16 مارس 2025.

مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، وردت على التساؤلات المثارة بهذا الشأن موضحة أنه من المقرر أن تشمل مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.

امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. معلومات رسمية عنها

توضع امتحانات شهر مارس بمعرفة موجه أول كل مادة

يتم وضع 3 نماذج امتحانية لكل امتحان من امتحانات شهر مارس

يعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية

تنعقد امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادل

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي: