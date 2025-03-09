بعد غياب 6 أشهر للإصابة.. أحمد الشيخ يعود إلى تدريبات الإسماعيلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مساء السبت، عودة اللاعب أحمد الشيخ، جناح ومهاجم الفريق، بعد فترة غياب دامت لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وكان الشيخ قد خضع لجراحة في الغضروف، مما استدعى خضوعه لفترة تأهيل مكثفة قبل العودة للملاعب.

أحمد الشيخ يغيب 6 أشهر عن الملاعب

تعرض أحمد الشيخ لإصابة قوية في الركبة استلزمت تدخلاً جراحيًا لعلاج مشكلة الغضروف، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق لفترة امتدت إلى 6 أشهر، وخلال هذه المدة، خضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، حتى حصل على الضوء الأخضر للعودة التدريجية للتدريبات.

ظهور تدريجي في التدريبات

شهد مران الإسماعيلي اليوم عودة الشيخ إلى التدريبات، حيث اكتفى بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات الفردية، في خطوة أولى قبل الانضمام إلى المران الجماعي.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب بشكل كامل مع زملائه خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتقييم الجهاز الفني لحالته البدنية.

الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش

يستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل على ملعب الأخير، وذلك في أولى مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في تجهيز الشيخ للعودة إلى المباريات قريبًا، لدعم خط الهجوم والمساهمة في تحسين نتائج الفريق خلال المرحلة القادمة.