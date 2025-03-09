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الموبايل ممنوع والحضور بالزي المدرسي | تنبيهات عاجلة بالمدارس في أول أيام امتحانات مارس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموبايل ممنوع والحضور بالزي المدرسي | تنبيهات عاجلة بالمدارس في أول أيام امتحانات مارس

امتحانات شهر مارس 2025
امتحانات شهر مارس 2025
ياسمين بدوي

أصدرت المدارس اليوم الأحد ، تنبيهات عاجلة بالتزامن مع بدء امتحانات شهر مارس 2025 

وجاء على رأس التنبيهات ، التشديد على منع الموبايل ، وحذرت المدارس الطلاب قائلة : إذا وجد موبايل مع أي طالب ، سيتم مصادرته وتسليمه لأمن الادارة التعليمية وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما تضمنت التنبيهات ، ضرورة الالتزام بالزى المدرسي حيث أكدت المدارس أنه لا يسمح بدخول أي طالب بدون زي مدرسي

وتم التشديد أيضا على ضرورة الالتزام بمواعيد المدرسة وعدم خروج الطلاب من الفصول إلا بإذن المعلم .
 

وتنطلق اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025 امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، وفقا للجداول المعلنة في المديريات والادارات التعليمية والمدارس .

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تستمر امتحانات شهر مارس 2025 حتى الأحد 16 مارس 2025.

مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، وردت على التساؤلات المثارة بهذا الشأن موضحة أنه من المقرر أن تشمل مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.

امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. معلومات رسمية عنها 

  • توضع امتحانات شهر مارس بمعرفة موجه أول كل مادة
  •  يتم وضع 3 نماذج امتحانية لكل امتحان من امتحانات شهر مارس
  •  يعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية
  •  تنعقد امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادل


3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  •   الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

     
  • الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
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