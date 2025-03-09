دونا إمام تخطف الأنظار في مسلسل أثينا وتكشف سر شخصية داليدا .. شاهد

تألقت الفنانة دونا إمام في مسلسل "أثينا"، الذي يُعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2025.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، قالت دونا إمام: "أجسد شخصية داليدا، وهي فتاة تعاني من اضطراب نفسي متعلق بالطعام بسبب خوفها من السمنة."

وأضافت: "شخصية داليدا مختلفة، وقد قابلت العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض. قرأت كثيرًا عن الموضوع وبحثت بشكل مكثف من أجل تقديم الشخصية بأفضل شكل ممكن."

واختتمت حديثها قائلة: "سعيدة جدًا بالعمل مع النجمة ريهام حجاج، فقد كانت دائمًا تشجعني. كما أنني ممتنة للعمل مع جميع أفراد فريق المسلسل، فقد كانت الكواليس مليئة بالتعاون والإيجابية."

يشارك في بطولة مسلسل "أثينا" عدد من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ودونا إمام.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.