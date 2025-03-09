قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد أمريكي ضد إيران .. إلغاء إعفاءات العراق وتهديد بالخيار العسكري
بسبب ابنته .. نائب ترامب يُهاجم نشطاء مؤيدين لأوكرانيا
دعاء للأبناء بعد صلاة الفجر .. ردّده ليشرح الله صدورهم ويهديهم
مكتب نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدا للدوحة الاثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
شكرًا للأبطال.. أحمد موسى يعلق على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للكرة الطائرة
رد الاعتبار.. تعليق ناري من شوبير بعد فوز طائرة الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك
أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد 9-3-2025
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم 9-3-2025
هل ابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب
ثورة «سلوت» في ليفربول .. انتقادات لاذعة تقلب الموازين قبل موقعة باريس
إسرائيل تدمر «وسائل قتالية» في المنطقة العازلة بجنوب سوريا .. تفاصيل
جريمة ثأر.. تفاصيل مثيرة في إنهاء حياة عطّار رميًا بالرصاص ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ «فض اعتصام النهضة» غدًا

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

تستمع محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الاثنين، للمرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة اتهامات تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

وعلى جانب آخر، تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.

محاكمة أحداث فض اعتصام النهضة إعادة إجراءات محاكمة اعتصام النهضة محكمة جنايات مستأنف بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

خلال ساعات.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

المشاجرة

خناقة على الكراسي.. تفاصيل مشاجرة السحور داخل أشهر مطعم فول في رمسيس| صور

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

سعد الصغير

بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

العيد الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشان عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

صورة أرشيفية

مرتفع جوى قادم | مفاجأة في طقس الأيام القادمة.. إيه الحكاية ؟

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي"

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

ترشيحاتنا

المركز القومي للبحوث

متخصص يكشف تفاصيل مهمة حول صوم رمضان وصحة الجهاز الهضمي

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي في يوم المرأة العالمي

بالصور

افتتاح الدورة الرمضانية الثامنة للمديريات الخدمية بالصالة المغطاة في الزقازيق .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مسلسل جودر2 الحلقة 8.. تارا عماد تتحالف مع نور ضد والدها وعمها

تارا عماد ونور
تارا عماد ونور
تارا عماد ونور

أفكار هدايا لـ عيد الأم في حدود 100 جنيه

افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام
افكار هدايا لعيد الام

مسلسل الكابتن الحلقة 9.. حسام وكريم في ورطة بسبب كشك طاطا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد