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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ألقت زوجها من الطابق السادس .. غدًا الحكم على زوجة وعشيقها بعد إحالتهما للمفتي

ألقت زوجها من الطابق السادس.. الحكم على زوجة وعشيقها بعد إحالتهما للمفتي
ألقت زوجها من الطابق السادس.. الحكم على زوجة وعشيقها بعد إحالتهما للمفتي
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، غدًا الاثنين، حكمها في قضية زوجة وعشيقها، وذلك بعد إحالتهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام، لاتهامهما بقتل زوج الأولى بمدينة العاشر من رمضان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، شادي المهدي عبد الرحمن، وأحمد عيد سويلم، وأمانة سر يامن محمود وهشام محمود.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين "محمود ال. ح. ع"، عامل باليومية ومقيم بمحافظة الدقهلية، و"داليا ن. ال" ربة منزل مقيمة بمدينة العاشر من رمضان، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة، المجني عليه "تامر ف."، بإلقائه من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية في العاشر من رمضان.

اعترافات الجناة وأمر الإحالة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين أقدما على قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، إثر خلافات سابقة بسبب العلاقة غير الشرعية بين المتهمة وعشيقها. ونفذ المتهمان مخططهما الإجرامي عبر استدراج الزوج إلى مسكن الزوجية، وتهديده لإجباره على توقيع إيصالين أمانة، قبل أن يقوما بإلقائه من الطابق السادس، مما تسبب في إصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي غدًا، وسط ترقب واسع لقرارها في هذه القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا.

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