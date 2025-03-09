الداخلية تكشف حقيقة إخلاء دور أيتام بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء شخصين بقيام قوات الشرطة بإخلاء إحدى دور الأيتام بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

حقيقة إغلاق الشرطة دار أيتام في الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى إنتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية لتأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح (إحدى السيدات) لتسليمها العقار "ملك والدها" خالى من الأشخاص والشواغل (سبق شغلها كدار للأيتام وصدر قرار من وزارة التضامن الإجتماعى بحل الدار وتصفيتها ونزع الولاية عنها منذ عام 2017)، إلا أنه تعذر تنفيذ الحكم المشار إليه لعدم حضور الصادر لصالحها الحكم وبالعرض على قاضى التنفيذ قرر إرجاء التنفيذ.. وخلال ذلك قام شخصان لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المواطنين وغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ القرار لرغبتهما فى الإستيلاء على العقار المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.