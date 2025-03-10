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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

سلوى عثمان: “سجن النسا” نقطة تحول في مسيرتي الفنية

سلوي عثمان
سلوي عثمان
مروج حسني

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أبرز محطات مسيرتها الفنية، مؤكدة أن مسلسل “سجن النسا” شكّل نقلة نوعية في حياتها، حيث قدمت لأول مرة دور السجّانة، في تجربة مختلفة أضافت لها الكثير تحت قيادة المخرجة كاملة أبو ذكري.


 

وأوضحت، خلال لقائها في بودكاست “بداية” على شاشة الحياة، أنها حرصت دائمًا على تحقيق التوازن بين عملها وأسرتها، مشيرة إلى دعم زوجها المستمر رغم صعوبة المهنة.


 

كما استرجعت بداياتها الفنية، التي انطلقت من الإذاعة، قبل أن تحصل على أول أدوارها التلفزيونية في مسلسل “زغاريد في غرفة الأحزان”، ما مهّد لانطلاقتها في عالم الدراما.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/64_8W4JfiUo?si=C3Hv4a4nrICgF6Ck
 

سلوي عثمان سجن النسا الفنانة سلوي عثمان المخرجة كاملة أبو ذكري تصريحات سلوي عثمان

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