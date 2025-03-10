سلوى عثمان: “سجن النسا” نقطة تحول في مسيرتي الفنية

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن أبرز محطات مسيرتها الفنية، مؤكدة أن مسلسل “سجن النسا” شكّل نقلة نوعية في حياتها، حيث قدمت لأول مرة دور السجّانة، في تجربة مختلفة أضافت لها الكثير تحت قيادة المخرجة كاملة أبو ذكري.





وأوضحت، خلال لقائها في بودكاست “بداية” على شاشة الحياة، أنها حرصت دائمًا على تحقيق التوازن بين عملها وأسرتها، مشيرة إلى دعم زوجها المستمر رغم صعوبة المهنة.





كما استرجعت بداياتها الفنية، التي انطلقت من الإذاعة، قبل أن تحصل على أول أدوارها التلفزيونية في مسلسل “زغاريد في غرفة الأحزان”، ما مهّد لانطلاقتها في عالم الدراما.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/64_8W4JfiUo?si=C3Hv4a4nrICgF6Ck

