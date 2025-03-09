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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 أجهزة تساعدك في التخلص من إدمان الهواتف الذكية

5 أجهزة تساعدك في التخلص من ادمان الهواتف الذكية
5 أجهزة تساعدك في التخلص من ادمان الهواتف الذكية
شيماء عبد المنعم

توجد العديد من الدراسات والأبحاث، التي تحذر باستمرار من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف الذكية والإدمان على الشاشات، ولسوء الحظ، قد يجد الكثيرون صعوبة في تقليل وقت استخدامهم للهواتف، على الرغم من رغبتهم في تقليل الوقت الذي يقضونه في استخدامها.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه نحو "الهواتف المحمولة البدائية" كوسيلة للحد من ادمان الهواتف الذكية، لكن هذا ليس حلا عمليا للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت في حياتهم اليومية. 

لذلك بدلا من التخلص من الهواتف الذكية، بدأت بعض الشركات في ابتكار حلول وسطية من خلال تطوير أجهزة وتطبيقات تقلل من إغراء التطبيقات المشتتة، مما يساعد المستخدمين على الاستفادة من هواتفهم دون ادمان استخدامها.

 

5 أجهزة قد تساعدك في التخلص من ادمان الهواتف الذكية

 

- Unpluq: جهاز مبتكر يضيف مقاومة مادية للإدمان الرقمي:

بحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، طورت شركة هولندية جهازا مزود بتقنية NFC يدعي Unpluq، يعمل كـ مفتاح رقمي لفتح بعض التطبيقات لفترة محددة، مما يساعد على الحد من التشتت الناتج عن الاستخدام المفرط.

وهو يعد أحد الحلول المميزة التي ظهرت مؤخرا هو Unpluq، الذي يقدم إمكانية حظر عدد غير محدود من التطبيقات على أجهزة أندرويد وiOS، من خلال إضافة طبقة مادية لمقاومة الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، يتوفر Unpluq بسعر 74 دولار.

- Boox Palma 2: جهاز مخصصة للقراءة:

إذا كنت تفضل ترك هاتفك الذكي جانبا بالكامل، فإن جهاز مثل Boox Palma 2، قد يكون الخيار الأنسب لك، يوفر هذا الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد تجربة قراءة رقمية بشاشة ePaper، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من التطبيقات عبر هذا الجهاز، إلا أنه يعتبر خيارا مثاليا لمن يرغب في الحصول على تجربة خالية من التشتيت.

Boox Palma 2: جهاز مخصصة للقراءة

- Titan TT950 : خيار بسيط للابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي:

بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون استثمار أموال كبيرة في الأجهزة المخصصة للقراءة أو التصفح، يعتبر هاتف مثل Titan TT950 خيارا جيدا، حيث يقدم هذا الهاتف إمكانية استخدام تطبيقات أساسية مثل واتساب، إلا أنها تفتقر إلى المتاجر الكبيرة للتطبيقات، مما يجعله خيارا جيدا لمن يريدون تجنب الانشغال المستمر بتطبيقات التواصل الاجتماعي، يتوفر هذا الهاتف بسعر 106 دولارات.

- Daylight DC-1: جهاز قراءة خالي من التشتيت:

يعد Daylight DC-1 جهازا يعمل بنظام أندرويد ومخصص للقراءة والكتابة، ويهدف إلى توفير "مساحة خالية من التشتيت للتعلم والإبداع". 

يأتي مع إمكانية الوصول إلى Google Play لتشغيل التطبيقات المعتادة، ولكنه يفتقر إلى الاتصال الخلوي، الجهاز يتميز بشاشة 60 إطارا في الثانية لعرض أكثر سلاسة ووضوحا، بسعر 729 دولارا.

- هاتف Jelly Star: صغير الحجم، عالي الفائدة:

يقدم هاتف Jelly Star من شركة Unihertz حلا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز ثانوي صغير جدا لتجنب الإدمان الرقمي، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 ويتميز بشاشة لمسية بحجم 3 بوصات، يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مع الاستمرار في استخدام تطبيقات أساسية مثل واتساب و سبوتيفاي استخدامه، يتوفر هذا الجهاز بسعر 220 دولار.

الهواتف الذكية ادمان الهواتف الذكية الاستخدام المفرط للهاتف أضرار استخدام الهاتف الذكي

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