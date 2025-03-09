في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ليالي رمضانية مبهجة بالسامر والحديقة الثقافية

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أچندة فعاليات ثقافية وفنية حافلة، تبدأ من اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل ١٥ مارس، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

انطلاق ليالي رمضان بمسرح السامر

احتفالا بليالي رمضان الثقافية والفنية، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، في التاسعة مساء اليوم الأحد، برنامجها المكثف بمسرح السامر بالعجوزة، والمقدم مجانا للجمهور حتى ٢١ مارس الحالي.

يتضمن حفل الافتتاح عروضا فنية لفرق التنورة التراثية، بورسعيد للفنون الشعبية، والبحيرة للإنشاد الديني، بجانب إقامة معرض للكتب والحرف التراثية.

كما تطلق الهيئة برنامج ليالي رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب غدا الاثنين في التاسعة مساء ويتضمن عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية وتشمل عروض السيرة الهلالية ومناقشات الكتب والإصدارات ومعارض الكتب والحرف والأمسيات الشعرية وورش الأطفال وذوي الهمم وعروض الفنون الشعبية والإنشاد الديني وغيرها من الفعاليات.

برنامج رمضاني متنوع بالإسكان البديل

تبدأ اليوم أيضا فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات، بالقاهرة.

ويستقبل حي "معا" احتفالية في تمام التاسعة مساء، تتضمن ورشا فنية، عرض تنورة، ومسرح عرائس.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى ٢٨ مارس، بكل من حي المحروسة، أهالينا، وروضة السيدة زينب.

كما تتواصل فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمحافظات الذي يضم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى فى 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، كورنيش النيل بقنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة روض الفرج، بجانب أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الفضيل.

عروض مسرحية مجانية

يشهد هذا الأسبوع عدة عروض مسرحية تقدمها هيئة قصور الثقافة، بعدة محافظات ضمن الموسم الجديد وتتنوع ما بين عروض التجارب النوعية والأخرى الخاصة بفرق الأقاليم.

ويستضيف قصر ثقافة الزقازيق، العرض المسرحي "نهاية فاوست" لفرع ثقافة الشرقية، إخراج محمد الدرة ويعرض حتى غد الاثنين في التاسعة مساء، ويشهد أيضا عرض "موسم الدم" لفرقة قصر ثقافة فوه، وإخراج محمد علي، ويستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وفي محافظة البحيرة يستمر عرض "تأثیر جانبي" إخراج عمرو جلال، على مسرح قصر ثقافة دمنهور، حتى مساء الاثنين.

ويستقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، اليوم العرض المسرحي "القرد كثيف الشعر" لفرقة قصر برج العرب، إخراج إبراهيم أحمد، وتقدم فرقة قصر مصطفى كامل العرض المسرحي "غرفة عزل" إخراج محمود جمال مرسي في الفترة من 10 حتى 12 مارس.

فيما تقدم فرقة بيت القباري عرض "رغبة تحت شجر الدردار"، إخراج محمد عبد المولى، يومي 14 ، 15 مارس.

غدا ..انطلاق معرض القلم" لفنون الخط العربي بالهناجر

تستقبل قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة والنصف مساء غد الاثنين، معرض "القلم" لفنون الخط العربي.

قومسيير المعرض المهندس محمد وهدان، ويشارك بالمعرض 45 فنانا وفنانة، ويستمر حتى السبت المقبل، بالتعاون مع مدرسة القلم للخط العربي والزخرفة.

مشاركة متميزة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة في الدورة الثالثة عشرة من معرض فيصل للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بدءا من الخميس المقبل وحتى 22 رمضان، احتفالا بالشهر الفضيل، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة خلال المعرض مجموعة متنوعة من أحدث الإصدارات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الكتب التي شاركت بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، بجانب الورش الإبداعية المقدمة للأطفال، والعروض الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية، الفنون الشعبية والإنشاد الديني.



كما تحفل الأجندة بباقة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، الأفلام المجانية بقصر السينما،

والفعاليات المقامة احتفالا باليوم العالمي للمرأة، والعيد القومي لمحافظتي الفيوم وبني سويف.