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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس شباب النواب: يوم الشهيد ذكرى خالدة في وجدان المصريين

الدكتور محمود حسين - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
الدكتور محمود حسين - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن “ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في وجداننا، وستبقى مصدر إلهام لمواصلة العمل والبناء من أجل مصرنا الحبيبة”.

وأضاف رئيس لجنة الشباب، في تصريح صحفي له: “في يوم الشهيد، نُحيي ذكرى أبطال مصر الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم أعظم ملاحم البطولة والتضحية”.

وأكد أن رجال القوات المسلحة البواسل سيظلون دائمًا درعًا للوطن وحصنه المنيع، يقدمون أرواحهم فداءً لعزته وكرامته.

ووجه رئيس لجنة الشباب تحية إجلال وتقدير لكل شهيد روى بدمائه أرض مصر، ولكل أسرة قدمت بطلًا من أجل أن يحيا الوطن آمنًا مستقرًا، مشيرا إلى أن يوم الشهيد هو أحد الأيام الخالدة في تاريخ مصر، ويُعيد للأذهان تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل الذين قدَّموا أرواحهم وما زالوا يقدمونها ليحيا الوطن بعزة وكرامة.

ويأتي يوم الشهيد تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال صباح يوم 9 مارس عام 1969.

وتوجه المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بتحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة المصرية وإلى أسرهم وذويهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد.

كما توجه المحاسب عباس صابر بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ولأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية، بهذه المناسبة العظيمة، والتي توافق يوم 9 مارس من كل عام ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكداً أن "هذا اليوم يوم فاصل في تاريخ مصر نتذكر فيه بطولات الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن".

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