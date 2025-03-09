الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»

تلقت لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، تظلمًا من قناة النادي الأهلي، بشأن قرار المجلس بأداء القناة مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «حارس الأهلي» لمدة أسبوعين، وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة.

وتضم لجنة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، في عضويتها كلًا من الدكتور حمدي أبو العينين، أستاذ الإعلام، والكاتب الصحفي محمد أمين، والدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام، والدكتورة لمياء محمود خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، والمستشارة ريم هندي.