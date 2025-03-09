إيلون ماسك يحذر: أوكرانيا ستنهار بدون ستارلينك

أكد الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأحد، أن الجبهة الأوكرانية ستنهار بالكامل إذا أوقف تشغيل نظام الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، مشددًا على إحباطه من "سنوات من القتال في مأزق ستخسره أوكرانيا حتمًا".

وجاءت تصريحات ماسك، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار بارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على تغريدة للسيناتور الجمهوري مايك لي، الذي قال: "لن نرسل سنتًا آخر إلى أوكرانيا"، وذلك تعليقًا على منشور يتساءل عمّا إذا كان دافعو الضرائب الأمريكيون قد دفعوا تكاليف العلم الأوكراني الضخم الذي تم رفعه أمام البيت الأبيض.

وفي تعليقه على المنشور، قال ماسك: "فرض عقوبات على أكبر عشرة من الأوليجارشية الأوكرانيين، خاصة أولئك الذين يمتلكون قصورًا في موناكو، سيؤدي إلى إنهاء الحرب فورًا. هذا هو مفتاح اللغز".

واتهمه أحد المستخدمين بالتركيز على انتقاد أوكرانيا دون التطرق إلى مسئولية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رد ماسك قائلاً إنه سبق أن تحدى بوتين في "قتال جسدي" بشأن أوكرانيا، مشددًا على أن "ستارلينك هو العمود الفقري للجيش الأوكراني".

وأضاف ماسك: "لقد تحديت بوتين علنًا لمبارزة فردية من أجل أوكرانيا، ونظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني. إذا أوقفته، فسوف تنهار جبهتهم بالكامل".

وعبر ماسك عن استيائه من استمرار الحرب دون تحقيق أي تقدم حاسم، قائلاً: "ما يثير اشمئزازي هو سنوات من القتل في مأزق ستخسره أوكرانيا في النهاية".

واختتم حديثه بدعوة صريحة إلى إنهاء الحرب، مؤكدًا: "أي شخص يهتم حقًا، ويفكر بعمق، ويفهم الوضع، يريد أن يتوقف هذا النزيف. السلام الآن!!".