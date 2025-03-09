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موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
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موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025.. يعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم النقدي التي تقدمها الحكومة لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، إذ يستفيد منه أكثر من 5 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، ومع دخول شهر رمضان المبارك، تزداد أهمية صرف هذه المستحقات المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مساعدات إضافية بقيمة 300 جنيه لكل مستفيد خلال شهر رمضان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، بجانب المخصصات الشهرية الثابتة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2025 في يوم السبت الموافق 15 مارس، وذلك عبر المنافذ المعتمدة للصرف، لضمان سهولة وصول المستحقات للمواطنين من دون أي ازدحام أو تأخير.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي كثيرًا من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف الدعم النقدي للمستفيدين، وتشمل ما يأتي:

فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبريد المصري.

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة من قبل الوزارة.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل 2025، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومواجهة أعباء المعيشة، مما يعكس التزام الحكومة برفع مستوى معيشة المواطنين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام
موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2025 وطريقة الاستعلام

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا

وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش وموعد الصرف من خلال موقعها الرسمي، وذلك عبر الخطوات التالية:

ادخل إلى بوابة الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة.

اختر برنامج «تكافل وكرامة».

أدخل الاسم الرباعي للمستفيد.

حدّد الشهر المراد الاستعلام عنه.

أدخل رقم الهاتف المسجل للمستفيد.

اضغط على زر «استعلام»، وستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش المستحق.

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