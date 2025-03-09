فريق كامل .. غيابات بالجملة تضرب الأهلي في قمة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الزمالك، بعد غد الثلاثاء في اطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للاهلي الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري.

نتيجه مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الدوري



كانت أخر مباراة قد جمعت بين الفريقين، في الدور الأول من بطولة الدوري هذا الموسم، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

أحرز الهدفين المغربيان أشرف بن شرقي ومحمود بنتايج لاعبا الأهلي والزمالك على الترتيب.

ويغيب عن فريق الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك 12 لاعبًا بسبب الإصابة وعدم الجاهزية

وقرر كولر استبعاد كل من عمر الساعي وحمزة عبد الكريم ومصطفى مخلوف وسمير محمد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية

ويغيب كل من علي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الاصابة وكل من ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة لعدم الجاهزية الفنية.

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة