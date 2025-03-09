لخدمة فريق معين.. كمال درويش ينتقد قرعة الدوري

انتقد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق ، قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري الممتاز التي أجريت مؤخراً وأسفرت عن قمة مُبكرة بين الأهلي والزمالك الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمرحلة التتويج بالدوري.



وواصل كمال درويش خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة أن طريقة إجراء القرعة سيئة للغاية وتبدو وكإنها موجهة لخدمة فريق بعينه دون النظر للمصلحة العامة.



وأكد رئيس الزمالك الأسبق أن الاصل في البطولات المحلية الإهتمام بالمباريات الكُبرى وتوقيتها ومواعيدها لذا كان يجب أن يتم تحديد موعد مناسب لقمة الأهلي والزمالك ، رافضاً الإعتراف بما أكده مسئولو رابطة الأندية بأن القرعة أُجريت عن طريق الذكاء الأصطناعي.



ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر