أحمد كريمة: من يقول إن النبي سحر يهدم الإسلام

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسحر كما يقول البعض، وأن من يقول ذلك يعتبر أمر خرافات.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله في كتابه الكريم قال " والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين".

ولفت إلى أن من يقول إن النبي الكريم قد سحر حتى ولو تخيلنا، فهو شخص يهدم الإسلام، وأنه يرفض من يقول هذا، وأن الأزهر لن يقول هذا.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يقوم شخص بعمل سحر لسيدنا رسول الله.



عذاب القبر

وفي وقت سابق رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال بشأن عذاب القبر، مشيرا إلى أنه هذا الأمر في غاية الأهمية نظرا لاهتمام البعض على السوشال ميديا.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر ، أن هناك بعض الأحاديث التي تبين ان هناك أسئلة في القبر.

وتابع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأرهر، أن :"اللي بيجي يعترض من المسلمين بشأن عدم حكر الجنة على المسلمين فقط، أنا بقول له مش المسلمين الأول لما يتفقوا مين هيدخل منهم الجنة".