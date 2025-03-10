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اختراق خطير لمنصة 1inch.. استعادة 5 ملايين دولار بعد مفاوضات مع المخترق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق خطير لمنصة 1inch.. استعادة 5 ملايين دولار بعد مفاوضات مع المخترق

اختراق خطير
اختراق خطير
احمد الشريف

تعرضت منصة 1inch، أحد أبرز مجمّعات التبادل اللامركزي (DEX Aggregators)، لـ اختراق أمني خطير الأسبوع الماضي، مما أدى إلى سرقة 5 ملايين دولار بسبب ثغرة في أحد العقود الذكية القديمة.

لكن في خطوة غير معتادة، نجحت المنصة في استعادة معظم الأموال المسروقة بعد التفاوض مع المخترق، حيث وافق الأخير على إعادة الأموال مقابل مكافأة.

تفاصيل الهجوم والاستجابة السريعة

وقع الاختراق في 5 مارس، عندما استغل المهاجم ثغرة أمنية في العقد الذكي القديم Fusion v1 resolver، وهو أحد مكونات النظام التي لم تعد قيد الاستخدام. وبعد اكتشاف الهجوم، بادرت 1inch بسرعة إلى إعادة نشر عقود الحوكمة لحماية المنصة من أي استغلال إضافي.

وبحسب تقرير Decurity الأمني، فإن المخترق ترك رسالة عبر السلسلة عقب الهجوم، يطلب فيها مكافأة مقابل إعادة الأموال. 

وبعد مفاوضات مع صانع السوق المتضرر TrustedVolumes، تم التوصل إلى اتفاق، حيث استعاد الضحايا الجزء الأكبر من المبلغ، فيما احتفظ المخترق بجزء كمكافأة اكتشاف الثغرة.

اتجاه جديد في عالم DeFi.. هل يصبح الاختراق "أخلاقياً"؟

ما حدث يمثل حالة نادرة في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث يتم استرداد الأموال عبر التفاوض بدلاً من الملاحقة القانونية أو فقدانها نهائياً. 

وتبرز هذه الحادثة تصاعد ظاهرة "الاختراق الأخلاقي"، حيث يعمد بعض القراصنة إلى استغلال الثغرات وإعادتها بعد الحصول على مكافآت، مما يدفع البروتوكولات نحو تعزيز استراتيجيات الحماية بدلاً من المواجهة التقليدية مع المخترقين.

الأمن لا يزال نقطة ضعف لـ 1inch

يعد هذا الاختراق الثاني لمنصة 1inch خلال 6 أشهر فقط، حيث تعرضت في أكتوبر 2024 لهجوم استهدف الواجهة الأمامية (Front-End) عبر هجوم على سلسلة التوريد (Supply Chain Attack).

 تكرار هذه الحوادث يسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تواجهها بروتوكولات التمويل اللامركزي، مما يجعل التدقيق المستمر للعقود الذكية ورصد الثغرات الأمنية ضرورة ملحة.

التأثير على سعر 1INCH

رغم استعادة الأموال، لم يشهد سعر 1INCH ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 1.12% فقط منذ افتتاح جلسة الأحد، ليستقر عند 0.23 دولار وقت كتابة هذا التقرير.

مستقبل الأمان في DeFi

يؤكد هذا الحادث أهمية التدقيق الدوري للعقود الذكية وتحسين آليات التحقق الأمني لمنع الهجمات المستقبلية. 

كما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات استجابة سريعة لضمان حماية المستخدمين والأصول في هذا القطاع المتطور.

ثغرة أمنية اختراق خطير اختراق أمني

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