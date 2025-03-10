بعت ممتلكاتي| مصطفى يونس يروي كواليس صادمة عن تعرضه للنصب

تحدث مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن ولديه، عمر وعلي، مشيرًا إلى أن عمر يتمتع بموهبة كروية استثنائية بالفطرة، لكنه يواجه مشكلة في التحكم بوزنه.

وأضاف: "لو شفت الأهداف اللي بيجيبها؛ هتعرف إنه لاعب بالفطرة، عنده موهبة خاصة".

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ابنه عمر يعمل حاليًا مع النجم أحمد حسام "ميدو" في أكاديميته الخاصة، والتي وصفها بأنها مشروع عظيم لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين بطريقة احترافية.

وأشاد بجهود ميدو، قائلًا: "ميدو عامل ملحمة حقيقية في تطوير الناشئين، وبينقل لهم أساسيات الكورة اللي حتى بعض لاعبي الدوري الممتاز دلوقتي ما يعرفوش يقفوا في الملعب صح".

وأشار إلى أن زوجته لعبت دورًا محوريًا في حياته، خاصة في الأوقات الصعبة، حيث كانت الداعم والسند الحقيقي له بعدما تعرض لأزمة مالية شديدة عقب تعرضه لعملية نصب، حتى أنه اضطر لبيع ممتلكاته، لكنه أكد أنها كانت بجواره في أحلك الظروف، ولم تتخلَّ عنه لحظة، مضيفًا: “هي مؤمنة بيا جدًا، وفضلها عليَّا كبير”.