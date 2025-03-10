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مسلسل الأميرة الحلقة 9.. مشاجرة عابد عناني ونيقولا معوض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الأميرة الحلقة 9.. مشاجرة عابد عناني ونيقولا معوض

مسلسل الأميرة ظل حيطة
مسلسل الأميرة ظل حيطة
سعيد فراج

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة، لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وبدأ مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 9، بطلاق زينب (ياسمين صبري) من أسامة (نيقولا معوض) دون علم الأولى. 

وتذهب زينب وأبيها (عزت زين) وشقيقها أحمد (عابد عناني) إلى مكتب أسامة، ويتشاجر أحمد مع الأخير، ولكن أسامة يخبط نفسه على رأسه، ويتهم أحمد بمحاولة قتله. 

يتم حبس أحمد بينما والد زينب يصاب بـ جلطة في المخ ويدخل المستشفى، وتكتشف زينب أن أسامة جعلها توقع على أوراق للتنازل عن حقها دون أن تعلم. 

وتختتم أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 9، بمشهد زوج صديقة زينب - نانسي (مها نصار) من أسامة. 

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة 

تعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا. 

أغنية مسلسل الأميرة 

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولي" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وحققت الأغنية رواجا كبيرا بمجرد طرحها علي منصة "إنستجرام" حيث حققت مليون ونصف مشاهدة وأكثر من 9 الاف شير خلال 15 ساعة فقط، حيث اتسمت الأغنية بالطابع الرومانسي، والأغنية من غناء آية خفاجة وكلمات محمد شكري وألحان حازم احمد وتوزيع محمد مجدي.

برومو مسلسل الأميرة 

كشفت الشركة المنتجة عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري ونيكولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.

ياسمين صبري عابد عناني الأميرة نيقولا معوض مسلسل الأميرة مسلسل الأميرة ظل حيطة مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 9

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