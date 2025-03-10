فتح باب التقدم لمسابقة المعهد المتحد للأبحاث النووية للبحث والتطوير 2025

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمسابقة المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية للبحث والتطوير لعام 2025 والموجهة للدول الأعضاء في المعهد "The JINR R&D Competition 2025" ، ويأتي هذا الإعلان في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثله في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) - بدوبنا - روسيا الاتحادية.

فتح باب التقدم للمسابقة المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية للبحث والتطوير لعام 2025

وتهدف المسابقة إلى دعم أنشطة البحث والتطوير التي تتماشى مع أولويات التنمية العلمية والتكنولوجية للدول الأعضاء في المعهد.

وعلي جميع المهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقدم يمكنكم الدخول علي الموقع الرسمي للأكاديمية من خلال الرابط التالي:

علي أن يكون آخر موعد للتقدم في المسابقة هو 25 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في يونيو 2025.