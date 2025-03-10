ياسر ريان: فوز الزمالك على الأهلي يعيده للمنافسة على لقب الدوري

تحدث ياسر ريان لاعب نادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة الأهلي ضد الزمالك المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "فوز الزمالك في مباراة القمة سيعيده للمنافسة على لقب الدوري المصري".

وأضاف: "فرص الزمالك في الفوز أمام الأهلي قائمة، لأن أداء الأهلي مع مارسيل كولر مؤخرًا اختلف عن الفترة الماضية".

تأثير غياب ناصر منسي

واختتم حديثه قائلًا:"غياب ناصر منسي غير مؤثر على الزمالك، حيث يوجد سيف الجزيري وهو مهاجم قوي ويربك أي دفاع، أيضًا الأهلي لن يقف على أفشة أمام الزمالك ولديه أكثر من بديل".