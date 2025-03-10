أحمد عيد عبدالملك: لاعبو الزمالك يرغبون في الانتقال للأهلي بسبب الفلوس

أكد أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، أن المقابل المادي في الوقت الحالي، وهو من يحسم الصفقات وخاصة بين القطبين.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" من الوارد انتقال محمود بنتايك إلى الأهلي، وأصبح كل شئ وارد في الوقت الحالي، واللاعبين ترغب في الانتقال للأهلي بسبب توفر فلوس، وعبدالله السعيد عندما كان متواجد في الأهلي، وقع للزمالك بسبب الفلوس".

وتابع:" رامي ربيعة، لاعب خبرة، ويتواجد مثله في الزمالك محمود حمدي الونش، وصلاح مصدق، وحسام عبدالمجيد، يقدمان أداء جيد مع الفريق، بجانب أحمد حسام الذي تم ضمه في يناير، ولا يوجد تفكير في النادي لتدعيم خط الدفاع".

وأضاف:" عقود لاعبي الزمالك أكثر من الأهلي، وسقف الرواتب ونشوب أزمات في غرفة الملابس، غير متواجد في كرة القدم، ولا يوجد لاعب في الزمالك لا يحصل على مستحقاته".

وأكمل: "أتوقع استمرار عبدالله السعيد مع الزمالك، وهو أفضل لاعب في الزمالك في الفترة الأخيرة، ولاعب مؤثر".

وواصل: "فريق جنوب إفريقيا، فريق منظم وفريق كرة، وفي مباراة الذهاب منتخب مصر لم يفتح الملعب وكان يلعب بتحفظ، وأندية الدوري رفضت انضمام لاعبيها للمنتخب بسبب عدم وجود تأجيلات".

وأردف: "كان الأفضل تولي تدريب منتخب المحليين، مدرب متابع دوري المحترفين، ويعرف اللاعبين".

وأردف:" الزمالك تأثر بغياب الجمهور في مباراتي زد وإنبي".