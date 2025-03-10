قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم
كنت برقص بفلوسي.. مصطفى يونس يكشف أسرار أول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي
اختراق خطير لمنصة 1inch.. استعادة 5 ملايين دولار بعد مفاوضات مع المخترق
شوبير: هذه هي القصة الحقيقية لإعارة الشيبي وإبراهيم عادل لـ الأهلي
أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء في رمضان
أخوها في غيبوبة والدفنة تنتظر أمير مكة.. نهاية حزينة للمهندسة فاطمة سلطان ووالدتها
اجتماعات مرتقبة في السعودية بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
اعتراض طائرة انتهكت المجال الجوي فوق منتجع ترامب في فلوريدا
ترامب: الرسوم الجمركية ستجعلنا أغنياء ولا نعرف كيف ننفق كل هذه الأموال
مصري أم أجنبي؟.. اتحاد الكرة يستقر على اسم حكم قمة الزمالك والأهلي
هل وقع للأهلي؟.. زيزو ينهي اتفاقه مع أحد الأندية المشاركة بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقلل من أهمية المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه غير قلق إطلاقاً بشأن المناورات البحرية المشتركة التي تجريها كل من إيران وروسيا والصين في خليج عمان، مشيراً إلى أن هذه التدريبات لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة.

مناورات لتعزيز الأمن الإقليمي

وتشارك القوات البحرية للدول الثلاث في مناورات عسكرية موسعة تمتد لعدة أيام، حيث انطلقت التدريبات تحت عنوان "الحزام الأمني البحري 2025" قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيران، في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي.

ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، فإن حفل افتتاح المناورات أقيم في ميناء تشابهار الإيراني، عشية انطلاقها الفعلي. وبينما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إلى أن التدريبات ستبدأ يوم الاثنين، ذكرت وكالة "تسنيم" أنها ستنطلق الثلاثاء.

وأوضحت "تسنيم" أن المناورات ستشهد مشاركة سفن قتالية وداعمة من البحرية الإيرانية، بالإضافة إلى قطع بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب وحدات بحرية صينية وروسية.

وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز الأمن البحري في المنطقة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية والروسية.

وتكررت المناورات العسكرية الثلاثية بين هذه الدول في السنوات الأخيرة، حيث تسعى موسكو وبكين وطهران إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني فيما بينها، في مواجهة ما تعتبره "هيمنة أمريكية" على النظام الدولي.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصاعداً في التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران، إضافة إلى الضغوط الأمريكية على الصين في القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي والتكنولوجيا والتجارة.

محادثات السعودية

من جهة أخرى، أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله إزاء المحادثات الجارية بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين في السعودية، مشيراً إلى أنه يتوقع نتائج إيجابية قد تساهم في إنهاء الصراع بين موسكو وكييف.

ورغم استمرار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، تسعى واشنطن إلى إيجاد حلول دبلوماسية قد تسهم في وقف الحرب أو على الأقل تخفيف حدتها، وسط دعوات متزايدة من بعض الأوساط الأمريكية والأوروبية لإنهاء القتال عبر التسوية السياسية.

ويبدو أن الموقف الأمريكي الحالي يعكس رغبة في تقليل التصعيد العسكري العالمي، سواء في أوكرانيا أو في منطقة الخليج والمحيط الهندي، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية قد تحدد مسار سياساتها الخارجية خلال السنوات المقبلة.

ترامب روسيا دونالد ترامب الصين عمان خليج عمان إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة القاسية.. ماذا يحدث في طقس الغد؟

أسعار السلع التموينية في مارس

رسميا| موعد صرف زيادة دعم بطاقة التموين رمضان 2025 .. وهذه قائمة الأسعار

رئيس مجلس الوزراء

قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

بأجر كامل.. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

المهندسة الراحلة فاطمة عبد الحليم سلطان

مأساة المهندسة فاطمة وعائلتها.. ذهبوا لأداء لعمرة فماتت هي وأمها وشقيقها دخل العناية

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا

حالة الطقس

الحرارة هتوصل 30| موعد نهاية الشتاء وأمشير ..ومفاجآة عن طقس آخر رمضان

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

فتاة تسأل: لو حطيت صورة شخص ميت على موبايلي هل كده بيتعذب؟ علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

أبل

أبل تواجه تحديات في تطوير سيري الذكي أمام المنافسين

سيارة كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

شاهد.. كيا K8 موديل 2025 الفيس ليفت

مقارنة بين اودي A8 وبي ام دبليو 7 Series موديل 2025

مقارنة بين اودي A8 وبي ام دبليو 7 Series موديل 2025

بالصور

مسلسل الكابتن الحلقة 10.. نحس طاطا يفسد كتب كتاب حسام

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

ظهور خاص للراحل صالح العويل فى الحلقة التاسعة من مسلسل جودر2

ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل
ياسر جلال وصالح العويل

مسلسل جودر2 الحلقة9.. تارا عماد تسرق جواب عمها وتعطيه لـ نور

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

هل ينخدع أحمد عبد الوهاب في حبه لمريم الخشت في مسلسل كامل العدد ++؟

أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت
أحمد عبد الوهاب ومريم الخشت

فيديو

تامر حسني ومي عز الدين

أغلى الناس.. تامر حسني يوجه رسالة لمي عز الدين بسبب قلبي ومفتاحه‎

شادي شامل

شادي شامل يثير الجدل بتصريحاته عن الحجاب والالتزام الديني في رمضان

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة| صور

ميار الببلاوي

اتعملي سحر ودا سبب فشل زيجاتي .. ميار الببلاوي تكشف سرا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع العمالقة بين الإبرة والمطرقة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

المزيد