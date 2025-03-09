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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مُسلح يطلق النار قرب مكان إقامة ترامب.. تفاصيل

ترامب
ترامب
محمد على

أفادت صحف أمريكية بإطلاق مسلح النار بالقرب من موقع تواجد وإقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

قالت السلطات إن رجلاً مسلحًا يُعتقد أنه كان مسافرًا من إنديانا تبادل إطلاق نار من قبل عملاء الخدمة السرية الأمريكية بالقرب من البيت الأبيض بعد مواجهة معهم في وقت مبكر من اليوم الأحد. 

أصيب مطلق النار لكن لم يصب أي شخص آخر في حادث إطلاق النار الذي حدث حوالي منتصف الليل على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض، وفقًا لبيان الخدمة السرية.

 كان الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا وقت إطلاق النار.
 

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