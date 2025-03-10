نيللي كريم برفقة روبي وكندة علوش في كواليس مسلسل إخواتي

شاركت الفنانه نيللي كريم جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك



وظهرت نيللي برفقة روبي وكندة علوش، من كواليس مسلسلها الرمضاني “أخواتي”، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل اخواتي العديد من الأحداث والتى من أبرزها عودة نجلاء (جيهان الشماشرجي) لفرقة الرقص التى كانت تعمل بها سابقا بعد ان تواصل معاها نجاتي ابو العينين(علي قاسم) المسؤل عن الفرقة والذى كانت تجمعهما معرفة فيما قبل.

- عدم خضوع نيللي كريم لعملية التجميل بسبب ارتفاع ضغط الدم .

- فرحات (حاتم صلاح) يختطف طفل رضيع ويخبر زوجته ناهد (كندة علوش).





أبطال مسلسل إخواتي



مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل اخواتي



ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً