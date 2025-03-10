شوبير يزف بشرى للجماهير بشأن مباراة القمة

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة للجماهير بشأن مباراة القمة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ‏من مصادر خاصة رابطة الأندية علي أتم الاستعداد لاستقدام طاقم أحنبي لمباراة القمة وتحمل كافة التكاليف، الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة.

مباراة القمة



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل



ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.