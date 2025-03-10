حبيبة الملايين.. تويوتا تودع سيارتها الشهيرة للأبد وعشاقها في حزن

في عالم صناعة السيارات، حيث تتسارع التغيرات وتتحول التوجهات، تبرز بعض الأسماء التي تركت بصمة لا تُمحى في ذاكرة عشاق السيارات.

من بين هذه الأسماء، تأتي سوبارو ليجاسي، السيارة التي أعلنت الشركة اليابانية عن إنهاء إنتاجها بحلول ربيع عام 2025، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

بداية إطلاق سوبارو ليجاسي

أُطلقت سوبارو ليجاسي لأول مرة في عام 1989، لتكون سيارة سيدان متوسطة الحجم تتميز بنظام الدفع الرباعي القياسي ومحرك "بوكسر" الفريد.

سعت سوبارو من خلال هذا الطراز إلى المنافسة في سوق السيارات العائلية، مقدمةً مزيجًا من الأداء والاعتمادية.

ليجاسي علامة فارقة في رياضة الرالي

لم تكن ليجاسي مجرد سيارة عائلية؛ بل أثبتت جدارتها في ميادين سباقات الرالي.

في عام 1993، قاد السائق الأسطوري كولن ماكراي سيارة ليجاسي لتحقيق أول فوز له في بطولة العالم للراليات، مما عزز مكانة السيارة في عالم السباقات وأضفى عليها هالة من التميز.

على مدار 6 أجيال، شهدت ليجاسي تطورات عديدة في التصميم والتقنيات، مع الحفاظ على هويتها الأساسية كسيارة موثوقة ذات أداء مميز.

كانت السيارة دائمًا خيارًا مفضلًا لمن يبحثون عن سيارة تجمع بين الراحة والأداء.

ومع تحول اهتمامات المستهلكين نحو سيارات الكروس أوفر والسيارات الكهربائية، قررت سوبارو إنهاء إنتاج ليجاسي للتركيز على المستقبل الكهربائي.

يأتي هذا القرار في ظل استراتيجية الشركة لتقديم ثمانية طرازات كهربائية بحلول عام 2028، مما يعكس التزامها بالاستدامة ومواكبة التغيرات في صناعة السيارات.

وبينما يتوقف إنتاج ليجاسي، يستمر تأثيرها وإرثها في عالم السيارات، ستظل ذكرياتها حاضرة في أذهان محبي السيارات، سواء من خلال مشاركاتها في سباقات الرالي أو كخيار موثوق للعائلات.



وبينما نتطلع إلى المستقبل الكهربائي لسوبارو، سنظل نتذكر ليجاسي كجزء أساسي من تاريخ الشركة.

تعتبر سوبارو ليجاسي مثالًا على كيفية تطور صناعة السيارات، وكيف يمكن لسيارة أن تترك بصمة دائمة في قلوب محبيها، حتى بعد توقف إنتاجها.