إعلام عبري: تل أبيب تنسق مع واشنطن بشأن أي محادثات مع حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب قد توصلت إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية بشأن التنسيق المشترك في حال حدوث أي محادثات مستقبلية مع حركة حماس.

وكشف آدم بولر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرهائن، لقناة "سي إن إن"، عن وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال بولر إن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وإنه يعمل جاهداً على إعطاء دفعة قوية للمفاوضات للوصول إلى الحل النهائي.

وأضاف بولر أنه على الرغم من القلق الإسرائيلي من بعض الخطوات المتخذة في المفاوضات، إلا أنه يرى أن الصفقة ممكنة وأن هناك آفاقاً لتحقيق النجاح.

وزعم بولر أن الولايات المتحدة ليست مجرد "عميل" لإسرائيل، بل لها مصالحها الخاصة التي تعمل على تحقيقها.

وعن موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أشار بولر إلى أنه يتفهم الاستياء الإسرائيلي من بعض الخطوات، ولكنه يعتقد أن الاتفاق في النهاية سيكون في مصلحة الجميع، بما في ذلك أمن المنطقة.