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جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الفيوم لمتابعة انتظام امتحانات مارس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الفيوم لمتابعة انتظام امتحانات مارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يجري الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الفيوم .

تأتي هذه الجولة المفاجئة بهدف متابعة انتظام اليوم الدراسي ووالتأكد من مدى انضباط امتحانات شهر مارس 2025

وانطلقت امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس الموجودة على مستوى محافظات الجمهورية أمس الأحد الموافق 9 مارس 2025 

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تستمر امتحانات شهر مارس 2025 حتى الأحد 16 مارس 2025.

مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، وردت على التساؤلات المثارة بهذا الشأن موضحة أنه من المقرر أن تشمل مقررات امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس ، ما تم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول من توزيع مناهج الترم الثاني 2025 وحتى بداية الأسبوع الخامس.

امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. معلومات رسمية عنها 

  • توضع امتحانات شهر مارس بمعرفة موجه أول كل مادة
  •  يتم وضع 3 نماذج امتحانية لكل امتحان من امتحانات شهر مارس
  •  يعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية
  •  تنعقد امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادل

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  •   الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

     
  • الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزير التربية والتعليم امتحانات شهر مارس

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