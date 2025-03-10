الوزراء: 350 مليار جنيه إجمالي الإنفاق المرحلة الأولي من حياة كريمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم المقاربة على انتهاء مشروعات المرحلة الأولي من حياة كريمة، مشيرا إلى أنه ظهر بالأمس خلال الإجتماع وجود معدلات تنفيذ عالية وصلت لحلوالي 95% لحوالي 1007 قرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه جارى الإنتهاء من 150 قرية خلال هذا الشهر، موضحا أن أغلب تلك القري لا يوجد سوى لمسات بسيطة جدا بها.

وتابع: “المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية إجمالي ما تم وجارى الإنفاق عليها 350 مليار جنيه، لافتا إلى أن أغلب الإنفاق موجة بالأساس لمشروعات لتنمية وبناء الإنسان، وهناك 20 محافظة تستفاد من المرحلة الأولي من حياة كريمة”.