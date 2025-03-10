اتحاد عمال مصر: تضحيات الشهداء ستظل مشعلًا يُضيء درب الأجيال القادمة

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، وباسم ملايين العمال المصريين، بأخلص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف، ورجال الشرطة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيد، الذي سطَّر فيه الجيش المصري وأبناء الوطن ملحمةً خالدةً أعادت الكرامة والعزة إلى الأمة.

وقال اتحاد العمال - خلال بيان صادر مساء اليوم الإثنين، إن هذا اليوم التاريخي يظلُّ شاهدًا على إرادة الشعب التي لا تُقهَر، وتضحيات أبناء مصر الشُجعان، الذين روَّوا بدمائهم تراب الوطن، دفاعًا عن سيادته وكرامته.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذه المناسبة، أن عمال مصر يقفون جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة والشرطة، كسندٍ وعونٍ في كل معركةٍ تُحقق نهضة الوطن وتصون أمنه.

كما توجه الاتحاد بأسمى آيات التقدير والوفاء إلى أسر الشهداء الأطهار، الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لمصر، مشددا على أن دماء الشهداء ستظل مشعلًا يُضيء درب الأجيال نحو المستقبل.

واختتم البيان: لا يفوتنا أن ننحني إجلالًا لقادة وبُنَاة النصر، الذين أرَّخوا ببسالةٍ أسطورةَ التحدي والانتصار.