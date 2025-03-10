أبو العينين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

وقال أبو العينين في كلمته أمام مجلس النواب والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد ”: " نحقق كل يوم انتصارات بالصمود المصري وكسر كل المخططات الأجنبية التي ترغب في أن تنال من الدولة المصرية".

تحية للرئيس السيسي

وتابع أبو العينين : " تحية للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتحية للرئيس السيسي الذي واجه الإرهاب ودحره ".

وأكمل أبو العينين : " تحية مباركة طيبة للشهداء تحية لكل قادة القوات المسلحة الذين قدموا حياتهم في حرب أكتوبر لتحقيق الاستقرار والأمن واسترداد الأرض"، مضيفا: " تحية للزعيم الراحل أنور السادات ".



