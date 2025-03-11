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أشغال شقة جدا الحلقة 12 .. تشوه وجه أسماء جلال بسبب ياسر الطوبجي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشغال شقة جدا الحلقة 12 .. تشوه وجه أسماء جلال بسبب ياسر الطوبجي

أشغال شقة جدًا
أشغال شقة جدًا
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقة 12 مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وحملت الحلقة 12 من مسلسل “ أشغال شقة جدًا ” ، العديد من الأحدث ، ومنها تشوه وجه ياسمين “ اسماء جلال ” بعد اجرائها بعد الاجراءات التجميلية عن طبيب مغمور “ ياسر الطوبجي ” ، وقد أرتدت النقاب خوفًا من مشاهدة حماتها “ شيرين ”  لها . 

فيما علم حمدي “ هشام ماجد ” ان سرقة سيارة أطباء الطب الشرعي ورائها تهريب مخدرات بداخل السيارة .

مسلسل أشغال شقة : 

بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد  بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .


 

شيرين اسماء جلال الفنان هشام ماجد مسلسل أشغال شقة أشغال شقة جدًا

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