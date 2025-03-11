أشغال شقة جدا الحلقة 12 .. تشوه وجه أسماء جلال بسبب ياسر الطوبجي

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقة 12 مسلسل " أشغال شقة جدًا " ، والذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ، وتدور احداثه في إطار كوميدي ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون ب 24 ساعة .

وحملت الحلقة 12 من مسلسل “ أشغال شقة جدًا ” ، العديد من الأحدث ، ومنها تشوه وجه ياسمين “ اسماء جلال ” بعد اجرائها بعد الاجراءات التجميلية عن طبيب مغمور “ ياسر الطوبجي ” ، وقد أرتدت النقاب خوفًا من مشاهدة حماتها “ شيرين ” لها .

فيما علم حمدي “ هشام ماجد ” ان سرقة سيارة أطباء الطب الشرعي ورائها تهريب مخدرات بداخل السيارة .

مسلسل أشغال شقة :

بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ومن المقرر ان تظهر عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي سوف يظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .



