كلنا واحد.. افتتاح البطولة الرمضانية بملعب الكنيسة البطرسية بقنا

افتتحت الكنيسة البطرسية بـ قنا، فعاليات البطولة الرمضانية التي تُقام تحت شعار "كلنا واحد"، وذلك بملعب نادي الكنيسة البطرسية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وسط أجواء من المحبة بين المشاركين.

حضر فعاليات الافتتاح كل من: اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وقيادات الكنيسة البطرسية.

ونقل نائب محافظ قنا، تحيات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المتميز، وبالحضور اللافت والمستوى التنظيمي الراقي للبطولة الرمضانية، التي تُقام بمشاركة 45 فريقًا.

وأشاد نائب محافظ قنا، بجهود اللجنة العليا لمونديال الهرم الرياضي والكنيسة البطرسية في تنظيم الفعالية، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وانتصارات العاشر من رمضان.

من جانبه، أعرب القمص يوحنا صبري، راعي الكنيسة البطرسية، عن شكره وتقديره لنائب المحافظ والقيادات التنفيذية على حضورهم ودعمهم المستمر للأنشطة الرياضية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس روح الوحدة الوطنية بين المصريين، حيث يجمع بين المسلمين والمسيحيين في إطارٍ من المحبة والإخاء تحت راية الوطن الواحد