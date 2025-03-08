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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال رمضان..الأورمان تعتزم توزيع 8 ألاف كرتونة مواد غذائية بقنا

توزيع مساعدات الأورمان
توزيع مساعدات الأورمان
يوسف رجب

تكثف جمعية الأورمان جهودها، لتوزيع 8 ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة قنا، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى، وبرعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا. 

وقال مجدى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إن توزيع الكراتين خلال شهر رمضان المعظم جاء بهدف خدمة فئات غير القادرين من أجل تخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلًا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة قنا.   

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا، بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

تخفيف أعباء الأسر الأكثر احتياجاً

فيما قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، بأن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.

وأضاف شعبان، بأن الجمعية بمحافظة قنا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

محافظة قنا شهر رمضان المبارك الأسر الأولى بالرعاية جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى توزيع 8 ألاف كرتونة

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