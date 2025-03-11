عمرو الدردير يعلق على قرار اجتماع مجلس إدارة الأهلي غدا

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على بيان النادي الأهلي بشأن الاجتماع غدا حول أزمة الحكام لمباراة القمة.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: “الأهلي شكله هينسحب”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.