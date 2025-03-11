العاشر من رمضان.. عيسى الخرافين: استطاعت مصر اختراق الإنذار المبكر داخل إسرائيل

كشف الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، عن أن استطاعت مصر اختراق الانذار المبكر داخل إسرائيل بعيون ساهرة داخل إسرائيل.

مصر حققت انتصار ساحق على العدو الإسرائيلي في حرب اكتوبر

واضاف عيسى الخرافين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم ، اليوم الثلاثاء، أن كان لها دور هام في انتصارات حرب أكتوبر، متابعا أنه مصر حققت انتصار ساحق على العدو الإسرائيلي في حرب اكتوبر المجيدة.

وتابع الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن الجيش المصري حقق الصعب وحرر الأرض بالدماء وسحق الإسرائيليين من الأراضي المحتلة.