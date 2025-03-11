سمير فرج: نحتاج لعودة روح أكتوبر في الوقت الحالي

كشف اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، تفاصيل جديدة عن انتصارات حرب 6 اكتوبر المجيدة.

اكثر من 200 طائرة بدأت الضربة الجوية في انتصارات حرب اكتوبر



وقال اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم ، اليوم الثلاثاء ، إن اكثر من 200 طائرة بدأت الضربة الجوية في انتصارات حرب أكتوبر واكتر من 12 موجة عبور عبرت القناة، حرب أكتوبر ملحمة عظيمة.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج الخبير العسكري، انه نحتاج لعودة روح اكتوبر في الوقت الحالي والظروف الحالية، مستدركا ان حرب اكتوبر رفعت اسعار النفط بشكل قياسي في ذلك الوقت.



