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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل لقاء القمة.. وعكة صحية تصيب ابنة رامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة

شارك رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر ربيعة صورة ابنته من المستشفى، وكتب: “ألف سلامة عليكي يا حبيبتي مشوفش حاجة وحشة أبدا فيكي”. 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل 

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل 

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري 

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الأهلي والزمالك لقاء القمة أزمة الحكام الأهلي رامي ربيعة

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