صدمة للجمهور.. غياب نجم الزمالك بسبب وعكة صحية عن لقاء القمة

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن موقف ناصر منسي لاعب نادي الزمالك من المشاركة بلقاء القمة غدا أمام الأهلي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: “تأكد غياب ناصر منسي عن مواجهة الأهلي بسبب آلام في العضلة الضامة ووعكة صحية”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى دوري نايل

ويلتقي الزمالك مع الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الاولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى بدوري نايل

وتنقل المباراة التي تجمع بين الزمالك والأهلى فى دوري نايل، من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، في حين يعتلي بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.