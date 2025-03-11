انتشال جثمان طفل غرق أثناء اللعب ببحر الراهبين في سمنود بالغربية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية منذ قليل من انتشال جثمان طفل صغير غرق أثناء لهوه بمياه هويس الراهبين تزامنا مع اذان المغرب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل غرق الطفل الصغير

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حالة غرق .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث حيث تمكنت من انتشال جثمان الطفل ويدعى "أحمد .و" وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

غرق الطفل أثناء اهوه

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل انزلقت قدماه أثناء اللعب مما أدى إلى غرقه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.