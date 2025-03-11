الشرقية خلال 24 ساعة.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة طفلة العاشر.. والمحافظ يسلم وظائف بالقطاع الخاص للمستحقين

شهدت محافظة الشرقية عددا من الأحداث الهامة اوالحيوية خلال الساعات القليلة الماضية وكان من أبرزها:

مساعدات فورية للأولى بالرعاية ووظائف بالقطاع الخاص خلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعدد (14) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وخلال الاجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم

شهد اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين التي تمثلت في (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص – معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب – علاج – مساعدات عاجلة وشهرية ) من مراكز (الزقازيق – ههيا – أبوكبير – بلبيس – كفر صقر – منيا القمح) ومدينتي القنايات والعاشر من رمضان.

وبعد الإطلاع على الشكاوى والطلبات وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ توفير11 فرصه عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة.

واهدى المحافظ جميع المواطنين الحاضرين اللقاء كوبون بمبلغ (500) جنيه لشراء احتياجاتهم من إحدى المتاجر وذلك فى إطار المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجا خلال حلول شهر رمضان المبارك.

مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بواقعة حمام مسجد بالشرقية

أكدت بثينة غنيم، محامية أسرة الطفلة ضحية التعدي عليها من قبل شخص داخل حمام مسجد في العاشر من رمضان أن التقرير النهائي للطب الشرعي بشأن الواقعة جاء مطابقا للتقرير المبدئي بشأن فحص الطفلة المجني عليها من جانب الفريق الطبي في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، والذي بين معاناة الصغيرة من آلام ووجود آثار تعدي عليها.

وأضافت محامية أسرة الطفلة الضحية أن تقرير الطب الشرعي أكد على أن الطفلة سليمة ولم تفقد عذريتها، في إشارة إلى أن التعدي قد وقع على الصغيرة من الخلف.

لا صحة لقيام صاحب المنزل بطرد أسرة الطفلة

وأشارت "بثينة غنيم" محامية الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها داخل حمام مسجد بمدينة العاشر من رمضان أنه لا صحة لقيام صاحب المنزل المقيمة به والدة الطفلة المجني عليها وأسرتها به بطردهم من المسكن ومطالبته إياهم بترك المسكن بسبب الواقعة مشيرة إلي أن صاحب المنزل شخصية محترمه وانسان في المقام الأول.

وأضافت محامية الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها أن صاحب المنزل كان قد أخبر والدة الطفلة قبل الواقعة بفترة انه سيقوم ببيع المنزل نظراً لظروف لديه وكان ذلك قبل الواقعة بأيام كثيرة.

وأشارت إلى أنه لا صحة لما يتردد عن ان صاحب المنزل طلب من والدة الطفلة مغادرة المنزل بسبب الواقعة مؤكدة أنه إنسان على خلق ويتمتع بالإنسانية.

شقة ومبلغ مالي لأسرة الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتقديم كل سبل الدعم لأسرة طفلة الشرقية التي تعرضت للاعتداء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه دفعة واحدة من مؤسسة التكافل بالمديرية، فضلا عن دعم الأسرة بمبلغ ألفي جنيه شهريا لمدة ستة أشهر

إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بالشرقية.. ننشر الأسماء

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق المجزر اتجاه اولاد سيف دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد إستقبال كلا من "محمد ح م" 56 سنة مقيم الروضة مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني و"مراد م ا" 35 سنة مقيم بلبيس مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"عبد العزيز ع ع" 20 سنة مقيم اولاد مهنا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"احمد ع ا" 25 سنة مقيم اولاد سيف مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق المجزر اتجاه أولاد سيف دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

صحة الشرقية: فحص 204 مواطنين بوحدة الماموجرام المتنقلة في فاقوس خلال يومين

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية المشاركة في العمل في الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي "ماموجرام"، المتمركزة أمام مطرانية العذراء مريم ومارمينا بمدينة فاقوس، واصلت جهودها المبذولة لتقديم الخدمات الصحية للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وشهدت الوحدة المتنقلة في يومها الثاني إقبالاً متزايداً من السيدات والمواطنين، تم خلاله توقيع الكشف الطبي على 141 مواطناً، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الوحدة خلال اليومين الماضيين إلى 204 مواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الجهود تأتي بعد دعم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمحافظة الشرقية بالوحدة المتنقلة، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد بالإقبال الكبير على "الماموجرام"، والذي يعكس وعي السيدات بأهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، وحرصهن على الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الطبية المصاحبة للوحدة تواصل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف عن الأورام السرطانية الأخرى مثل سرطان "الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم"، ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن الوحدة المتنقلة ستستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأربعاء 19 مارس 2025، وتعمل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً تحت إشراف فريق طبي متخصص.

ونوه بأن متابعة العمل ميدانياً للوحدة تتم من قبل الدكتور فادي جلال، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مريم محمود، مديرة المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتورة منى عبد العزيز، مديرة الإدارة الصحية بفاقوس، لضمان انتظام الخدمات وتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية. لافتاً إلى أن وكيل وزارة الصحة قدم الشكر لهم ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ضبط 40 ألف صاروخ وألعاب نارية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للحد من ظاهرة الألعاب النارية لمنع تداولها وبيعها للمواطنين نظراً لخطورتها على الشباب والاطفال والمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه غير الملتزمين

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شُكلت حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره المفتشين بالمديرية وابو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات مفتشي قطاع وسط ، برفقة حملة إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة دكتور مصطفى عبد القادر مدير الإدارة ، والدكتورة سهير عبد المعين رئيس الرقابة التموينية بالعاشر ، ونسرين عمارة المفتشة بإدارة العاشر ، للقيام بحملة مسائية للمرور على كافة الأنشطة التجارية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والبومب بأحجام مختلفه بالغة الخطورة بكميه قدرها 40 ألف صاروخ وشمروخ وتحرر عن ذلك عدة محاضر حيال أصحاب هذه المحلات التجارية والمكتبات.

وباستمرار أعمال الحملة تم ضبط عدد 60 شيكارة دقيق فاخر في أحد المخابز السياحية غير المرخصة مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الداله على مصدره هذا بخلاف التحفظ علي كمية من السجائر بأحد المحلات قدرها 230 علبة سجائر محلية وأجنبيه غير مصحوبة بالفواتير الداله على مصدرها.