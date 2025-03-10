إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بالشرقية.. ننشر الأسماء

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق المجزر اتجاه اولاد سيف دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد إستقبال كلا من "محمد ح م" 56 سنة مقيم الروضة مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني و"مراد م ا" 35 سنة مقيم بلبيس مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"عبد العزيز ع ع" 20 سنة مقيم اولاد مهنا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"احمد ع ا" 25 سنة مقيم اولاد سيف مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق المجزر اتجاه أولاد سيف دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.