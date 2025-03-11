شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 11 مارس 2025، استقرارًا في مستهل التعاملات بعد انخفاضه في اليوم السابق، حيث شهدت الأسعار حالة من التوازن في عدد من البنوك المصرية.

وفيما يلي نستعرض من خلال “صدى البلد” أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة في السوق:

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم 11 مارس

بلغ الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الثلاثاء 11 مارس

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 11 مارس

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء

سجل الدولار نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.