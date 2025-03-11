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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القومى للترجمة يشارك فى معرض فيصل للكتاب بخصم 50%

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة
رنا أشرف

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة الـ 13 من معرض فيصل للكتاب، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 13 مارس حتى 22 مارس 2025 يوميًا من الساعة الثامنة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

يقدم المركز خلال المعرض مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة في جميع المجالات بخصم 50%.

تحتوي القائمة على أكثر من 100 عنوان ونذكر منها: "قصور مصر المنسية" ترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، "مياه افتراضية" ترجمة رجب سعد السيد، "الدوي الإعلامي" ترجمة محمود خيال ومحمود عطية، "العقل المنظم" ترجمة أحمد الشيمي، "اللعب والمهارات الاجتماعية" ترجمة هبة محمود أبو النيل و سحر حسن إبراهيم، "دريدا الشاب والفلسفة الفرنسية" ترجمة سحر توفيق، "الفولكلور المصري" ترجمة محمود الجوهري، "عالم مرتضى الزبيدي" ترجمة محمد صبري الدالي، "التنين الأبيض وشخصيات منسيّة أخرى" ترجمة أحمد عويضة، "كان ياما كان في القدس" تأليف سحر حموده وترجمة هند فتيانى، "أنت والكون" ترجمة وسيم عبد الحليم، "تاريخ الشرق الأوسط الحديث" ترجمة بدر الرفاعي.

المعرض المركز القومي للترجمة معرض فيصل للكتاب أحمد فؤاد هنو الإصدارات المتنوع

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