فخور بيك.. محمد رمضان يمنح صبي ميكانيكي 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" ، من شوارع محافظة القاهرة.

وقال محمد رمضان لطفل يعمل صبي ميكانيكي: أنا فخور بيك يا علي وأنا عايزك صنايعي فاهم.. وأنت كسبت معانا 100 ألف جنيه".

ووجه محمد رمضان حديثه للميكانيكي صاحب الورشة:" انت كسبت معانا عشان بتقول على الصبي علي إنه ابنك ".



مدفع رمضان



يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".