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مواليد شهر 3 .. محمد رمضان يهدي طفلين 100 ألف جنيه هدية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مواليد شهر 3 .. محمد رمضان يهدي طفلين 100 ألف جنيه هدية

محمد رمضان
محمد رمضان
هاني حسين

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" ، من محافظة الجيزة.


وقال محمد رمضان :" إحنا قلنا إن أول حدج هنقابله مواليد شهر 3 كسب معانا 100 ألف جنيه ". 

وقابل محمد رمضان طفلين مواليد شهر مارس، ومنحهما 100 ألف جنيه .

 وقال محمد رمضان للطفلين :" الفلوس دي هدية عيد ميلادكم انتوا الاتنين".

مدفع رمضان


يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

محمد رمضان رمضان اخبار التوك شو مدفع رمضان جوائز رمضان

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